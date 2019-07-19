بريطانيا تسعى بشكل عاجل لمعلومات بعد تقارير عن تحرك ناقلة نحو المياه الإيرانية

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قالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية