الشركة البريطانية: زوارق صغيرة وهليكوبتر باغتت الناقلة في طريقها إلى السعودية

نورثرن مارين الشركة المشغلة للناقلة البريطانية ستينا إمبيرو تقول إن 23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات