ميزات الطائرة المسيرة الإيرانية التي رصدت تحركات مدمرة "بوكسر" الأمريكية

نشر جهاز الحرس الثوري الإيراني مشاهد عن رصد المدمرة الأمريكية "يو اس اس بوكسر" التقطتها الطائرة المسيرة من طراز "مهاجر-4".

تم تصميم وصناعة طائرة "مهاجر-4" لغرض الرصد الجوي للأهداف على بعد 150 كم.

تتميز الطائرة بمقطع محدود يقلل من تعرضها لأمواج الرادارات إلى جانب نحافة مقدمة الطائرة ما يساعدها على التحليق بسهولة من المدرج والحد من مقاومة الهواء.

كما تتميز طائرة "مهاجر-4" بسرعة تصل الى 200 كم في الساعة وتواصل التحليق على مدى سبع ساعات وفي مختلف الأنواء الجوية، وفقا لما نقلته وكالة "فارس".

هذا وهناك طرازات أخرى لهذه الطائرة بينها طراز مزود بصواريخ "جو-جو" .

وعرضت العلاقات العامة للحرس الثوري مقاطع فيديو للمدمرة الأمريكية التي التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة "مهاجر-4" وعادت سالمة إلی قاعدتها الجوية في إيران وبذلك تثبت مرة أخری زيف مزاعم ترامب وأکاذيبه بشأن إسقاط الطائرة الإيرانية.