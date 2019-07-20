حسيني: لا يوجد أي اختلاف بين انسحاب أو بقاء فرنسا وبريطانيا في الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، اليوم السبت أنه لا يوجد أي اختلاف بين انسحاب أو بقاء فرنسا وبريطانيا في الاتفاق النووي.

وعلق حسيني على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلا: لايوجد أي اختلاف بين انسحاب أو بقاء فرنسا وبريطانيا في الاتفاق النووي.

خروج یا باقی ماندن #انگلیس و فرانسه از #برجام تفاوتی با یکدیگر ندارد. اروپایی‌ها به تعهداتشان عمل نکرده و با ایستادن پشت سر آمریکا، سیاست‌هایشان را اعمال کردند. هر گاه #امریکا و اروپا به تعهدات برجامی برگردند ما هم تعهدات‌مان را عملیاتی می‌کنیم. ما طلبکار عرصه بین‌المللی هستیم. — سیدحسین نقوی حسینی (@dr_naghavy) July 19, 2019

وأضاف حسيني قائلا "أوروبا لم تعمل بتعهداتها وبوقوفها خلف اميركا تقوم تطبيق السياسية الاميركية وفي أي وقت تقوم أوروبا واميركا فيه بالعودة الى تنفيذ تعهداتهم نحن سوف نقوم بتنفيذ تعهداتنا".

وأشار المتحدث إلى أن بلادة تعمل مع المجتمع الدولي في هذا الشأن.

هذا وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.

وقد منحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعديد من الدول عن بالغ قلقه إزاء إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.