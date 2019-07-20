رئيس المخابرات الأمريكية يكشف ماذا يحدث في حال "إغضاب" روسيا

أعلن رئيس المخابرات في البنتاغون، روبرت آشلي، أن روسيا تمثل تهديدا للولايات المتحدة على المدى القصير، والصين على المدى الطويل.

وأجاب رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأمريكية خلال منتدى "أسبن" الأمني على سؤال حول من هو الأكثر خطورة بالنسبة لواشنطن - موسكو أو بكين، بحسب صحيفة "واشنطن إكزامنير".

ووفقا له، فإن عدة آلاف من الشحنات النووية الموجودة تحت تصرف روسيا تشكل "تهديدا وجوديا"، في حين أن الخطر من جمهورية الصين الشعبية له طابع اقتصادي.

في الوقت نفسه يتفق رئيس المخابرات مع رأي البعض، أنه في حال "إغضاب" روسيا فإنها ستستجيب بشكل غير متوقع.

هذا ويتحدث السياسيون الغربيون والعسكريون الكبار باستمرار عن "التهديد الروسي". في الوقت نفسه، شددت موسكو مرارًا وتكرارًا على أن روسيا لن تهاجم أحد.

يذكر أنه في 17 يوليو/تموز أشاد المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية في بكين بتصريحات وزير الخارجية الروسين سيرغي لافروف، حول "التهديد الصيني".

حيث قال لافروف، أن أسطورة "التهديد الصيني" تجاه هو من أعمال أولئك الذين يريدون بناء عائق لتنمية العلاقات بين البلدين.