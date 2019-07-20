شمخاني: تقليص التزامات الاتفاق النووي الطريق الوحيد لمواجهة واشنطن

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، تؤكد أن خطوات طهران بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي هي الطريق الوحيد لمواجهة دولة لا تقبل بأي معاهدة دولية.

وذكر شمخاني، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، "تصريحات بولتون التي تنفي حق إيران بتخصيب اليورانيوم، رمز لانتهاك المعاهدات أحادية الجانب، وليس لها أي قيمة شرعية على مستوى العالم".

وتابع "مثل هذه التصريحات تؤكد أن خطوات إيران باتجاه تقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي هي الطريق الوحيد لمواجهة دولة لا تقبل بأي معاهدة دولية".

وأضاف شمخاني "قبول حق إيران بتخصيب اليورانيوم من قبل أمريكا كان أحد شروط بدء مفاوضات 5+1 وكان الاتفاق النووي نتيجة تلك المفاوضات".

وتابع "دول 5+1 اعترفت في الاتفاق النووي بحق إيران بتخصيب اليورانيوم وحق إيران بامتلاك هذه التكنولوجيا".

كما لفت شمخاني إلى "قرار مجلس الأمن 2231 يعد وثيقة عالمية لأحقية إيران في تخصيب اليورانيوم ويلزم الدول على الاعتراف بذلك".