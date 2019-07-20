شمخاني: تقليص التزامات الاتفاق النووي الطريق الوحيد لمواجهة واشنطن

وذكر شمخاني، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، "تصريحات بولتون التي تنفي حق إيران بتخصيب اليورانيوم، رمز لانتهاك المعاهدات أحادية الجانب، وليس لها أي قيمة شرعية على مستوى العالم".
وأضاف شمخاني "قبول حق إيران بتخصيب اليورانيوم من قبل أمريكا كان أحد شروط بدء مفاوضات 5+1 وكان الاتفاق النووي نتيجة تلك المفاوضات".
وتابع "دول 5+1 اعترفت في الاتفاق النووي بحق إيران بتخصيب اليورانيوم وحق إيران بامتلاك هذه التكنولوجيا".
كما لفت شمخاني إلى "قرار مجلس الأمن 2231 يعد وثيقة عالمية لأحقية إيران في تخصيب اليورانيوم ويلزم الدول على الاعتراف بذلك".
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