الولايات المتحدة تجد ذريعة لعدم إطعام المهجرين في سوريا

وسئل المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، لماذا لا تزود الولايات المتحدة مخيم الركبان في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية حيث تنتشر قوات أمريكية، بالغذاء والدواء، فقال إنه إذا قامت الولايات المتحدة بإطعام سكان هذا المخيم فسوف يبدو الأمر وكأن الأمريكيين يعتزمون البقاء هناك إلى الأبد.

ونوهت جريدة إلكترونية روسية إلى أن واشنطن تريد أن تقوم موسكو ودمشق بتوفير المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد أشارت إلى "أن الوضع الإنساني في مخيم الركبان يتدهور بسرعة وفي ظل هذه الظروف نشعر بقلق بالغ إزاء انخفاض وتيرة خروج المهجرين من المخيم بسبب رغبة الإرهابيين المؤتمرين بإمرة واشنطن في الحفاظ على قاطني المخيم دروعا بشرية لأطول فترة ممكنة".