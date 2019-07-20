برلماني ألماني يكشف عن عدم جدوى العقوبات ضد روسيا

أعلن رئيس لجنة التشريع الاتحادي الألماني، كلاوس إرنست، أن العقوبات ضد روسيا لا تجلب التأثير المطلوب.

وفي مقابلة مع راديو "Deutschlandfunk" قال البرلماني إن هذه السياسة تحافظ على توتر في العلاقات بين البلدين، كما تخلق مشاكل للشركات الأوروبية التي تفقد روسيا كشريك تجاري.

ووفقا له، فإن تصريحات الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لياين، حول الحاجة إلى تشديد العقوبات ضد موسكو غير مناسبة، قائلا "لا أتخيل أن تكون هذه السياسة ناجحة".

وفي وقت سابق، دعت القائمة بأعمال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، رئيس وزراء الأراضي الاتحادية في مكلنبورغ فوربومرن مانويل شويزيج ، إلى رفض العقوبات.