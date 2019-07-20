قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤكد استمرار التعاون مع القوات الأفغانية

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينث ماكينزي، خلال لقاءه القادة الأفغان في كابول السبت، على استمرار التعاون المشترك بين الجيش الأمريكي والقوات الأمنية الأفغانية.

كابول – سبوتنيك. ونقلت الرئاسة الأفغانية عن ماكينزي قوله إن "أداء القوات الأفغانية في صد العمليات الربيعية لطالبان كان موضع تقدير، ونحن سنستمر بالتعاون مع القوات الأمنية والدفاعية الأفغانية".

وكان قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي التقى قبل ظهر اليوم الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ، قبل أن يلتقي الرئيس التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء) عبد الله عبد الله، حيث بحث معهما تطورات عملية السلام ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى ملف أمن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الجنرال ماكينزي أن "الولايات المتحدة لن تدخر جهداً بالتعاون مع القوات الأفغانية في مجال تأمين الانتخابات القادمة". حسبما جاء في بيان الرئاسة الأفغانية.

من جانبه، أشاد الرئيس محمد أشرف غني بـ "التزام الولايات المتحدة للتعاون مع القوات الأمنية الداخلية وتأمين الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى الجنود الأفغان يبذلون جهدهم لتأمين الاستحقاق الانتخابي.

إلى ذلك طالب الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية خلال لقاءه المسؤول الأمريكي، "الأصدقاء والحلفاء الدوليين بالتركيز على معالجة ملاذات وملاجئ الإرهابيين المتورطين في الصراع الأفغاني".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية في 28 أيلول/سبتمبر المقبل، بعد أن تأجلت مرتين.

ويتنافس في الانتخابات 18 شخصية أفغانية أبرزها الرئيس الحالي محمد أشرف غني الذي يسعى للحصول على ولاية ثانية، والرئيس التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء) عبد الله عبد الله.