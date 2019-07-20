محلل إيراني لـ"سبوتنيك": احتجاز الناقلة البريطانية جاء وفقا للقانون الدولي

قال المحلل السياسي الإيراني، عماد أبشانس، إن "احتجاز إيران للناقلة البريطانية جاء وفق نصوص القانون الدولي نظرا لما ارتكتبه هذه الناقلة من مخالفات، وهذا عكس ما قام به البريطانيون مع الناقلة غريس 1 الإيرانية، في جبل طارق، ولو كان هناك اهتمام إيراني بالتهديدات البريطانية ما كانت أقدمت على هذه الخطوة أمس".

وأضاف أبشانس في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلا:"الناقلة البريطانية ارتكبت عدة مخالفات أثناء المرور، واصطدمت بسفينة صيد إيرانية، لأنها أطفأت أجهزة الردار لديها أثناء إخلاء مياه الشمال في الخليج، الأمر الذي يهدد البيئة في هذه المنطقة، ولكن بطبيعة الحال لولا ما حدث في جبل طارق، لربما كان الموضوع أقل توترا".

وحول فرص التهدئة المتاحة الآن بين بريطانيا وإيران، أكد أن الأمر يعود إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، إذا ما كانوا يريدون التصعيد من عدمه، بينما إيران لا تريد التصعيد في هذه المنطقة، حفاظا على مصالحها الاقتصادية، معتبرا أن واشنطن ولندن يسعيان للتصعيد في هذه المنطقة لاستغلال الدول العربية من خلال عقد صفقات السلاح، ودفع ثمن بقاء الأمريكيين و البريطانيين في الشرق الأوسط –وفق قوله-.