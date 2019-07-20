الدفاع الأمريكية: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج

أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، اليوم السبت، أن بلاده لن تسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج.

مساعد وزير الدفاع الأميركي: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 20, 2019

وأضاف أن أمريكا تدرس تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.

مساعد وزير الدفاع الأميركي: ندرس تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 20, 2019

وتابع أن أمريكا قلقة من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج.

وأعلنت إيران أنها احتجزت ناقلة نفط بريطانية، اصطدمت بقارب صيد أثناء إبحارها بشكل معاكس في مضيق هرمز أمس الجمعة، وأظهرت لقطات مصورة بثها الحرس الثوري الإيراني عناصر من الحرس يهبطون على متن الناقلة من مروحية، بينما تحوط الناقلة زوارق إيرانية حربية سريعة.

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن منذ احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقلة نفط إيرانية بدعوى خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها نفطا خام إلى سوريا.

وأكدت طهران أن الواقعة لن تمر من دون رد، واصفة احتجاز ناقلتها بأنه نوع من "القرصنة".