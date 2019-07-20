نيودلهي تتواصل مع طهران للإفراج عن الهنود الموجودين على متن الناقلة المحتجزة

أعلنت السلطات الهندية أنها تتواصل مع إيران من أجل الإفراج عن المواطنين الهنود الموجودين على متن ناقلة النفط التي احتجزتها البحرية الإيرانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الهندية أعلنت اليوم السبت أنها على اتصال مع السلطات الإيرانية من أجل الإفراج عن 18 مواطنا هنديا كانوا على متن الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران.

قال المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار في بيان، نجمع مزيدا من التفااصيل عن الحادث وبدأت سفارتنا التفاوض مع الحكومة الإيرانية لتأمين الإفراج المبكر عن المواطنين الهنود وإعادتهم إلى البلاد".

يذكر أن 18 مواطنا هنديا موجودين ضمن طاقم الناقلة البريطانية (ستينا أمبيرو) البالغ عددهم الإجمالي 23 شخصا.

ونقلت الوكالة الكويتية عن وسائل إعلام هندية أن مسؤولا كبيرا في السفارة الإيرانية في نيودلهي قال: "إن البلدين يحميان مواطني الجانب الآخر وفق العلاقات الطيبة القائمة بين الهند وإيران".

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم السبت أن إيران اصطحبت ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها في مضيق هرمز إلى ميناء قريب حيث ستبقى مع طاقمها لحين الانتهاء من التحقيق في حادث كانت الناقلة طرفا فيه.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران قوله إن الناقلة ستينا إمبيرو اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه.