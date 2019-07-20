الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت إلى القاهرة كإجراء وقائي

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية، أن الشركة أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي، في الوقت الذي تجري فيه مزيدا من التقييم.

وقالت الشركة في بيان، إنها ألغت رحلات من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة، اليوم السبت، وستسأنف رحلاتها غدا الأحد، وفقا لوكالة رويترز.

Hi there. Currently, we do have the information that due to security issues Lufthansa does temporary suspend the flights to Cairo. Please check updates on the news and our website. Thank you for your good understanding. /Tom — Lufthansa (@lufthansa) ٢٠ يوليو ٢٠١٩

وذكرة شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، أن لوفتهانزا قررت تعليق جميع رحلاتهما إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي أمني، لكنهما لم تقدما أي تفاصيل إضافية.

British Airways and the German carrier Lufthansa said on Saturday they had suspended all flights to Cairo for seven days as a security "precaution," but offered no additional details. https://t.co/MxmI819iUD — ABC News (@ABC) ٢٠ يوليو ٢٠١٩

وفي وقت سابق، قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من اليوم السبت "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

وقال البيان "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرةلسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. وفقا لـ"رويترز".

ولم تعلق السلطات المصرية على البيان.