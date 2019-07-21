سلطات دونيتسك تؤكد احترام وقف إطلاق النار على طول خط التماس في الجمهورية

صرح ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمتابعة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في دونباس، اليوم الأحد، أن نظام وقف إطلاق النار في دونباس يطبق على طول خط التماس في الجمهورية.

وقال المتحدث: "اعتبارًا من الساعة 00.30 (يتزامن مع توقيت موسكو)،لم تسجل أي انتهاكات على طول خط التماس بالمناطق الواقعة تحت سيطرت وحدات الدفاع الشعبي في الجمهورية".

وأضاف " نظام وقف إطلاق النار يحترم حاليًا" .

هذا وعقدت مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية في شرق أوكرانيا، يوم الأربعاء الماضي، في مينسك واحدة من أكثر الاجتماعات المثمرة، واتفقت على هدنة صيفية جديدة في دونباس، ابتداءً من 21 يوليو/تموز، وبشأن التحضير لتبادل واسع للأسرى وإصلاح الجسر في ستانيتسا لوهانسكا - أحد المعابر القليلة الذي يمر عبر خط التماس. وأعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية استعدادها للامتثال لاتفاق الهدنة الجديدة في دونباس.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.