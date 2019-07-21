تويتر يعلق حسابات إيرانية "لاضطهاد أقليات دينية"

وعلق تويتر، أمس السبت، حسابات عدد من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بسبب استهدافها الأقلية البهائية المضطهدة، بحسب وكالة "أ ف ب".

وأثار توتر الوضع في المنطقة تكهنات بشأن الدوافع الحقيقية لمجموعة شركات تويتر الأمريكية العملاقة، وهو ما رجحته وكالة مهر التي رأت أن حسابها تم تعليقه على أثر نشرها مقالا عن اعتراض ناقلة النفط "سيتنا إيمبيرو" في مضيف هرمز.

يذكر أن تويتر وفيسبوك محظوران رسميا في إيران، لكن عددا من المسؤولين لديهم حسابات عليهما ويمكن للإيرانيين الوصول إلى الموقعين عبر استخدام "شبكات افتراضية خاصة" (في بي ان) تخفي مكان وجودهم.

وتمنح الجمهورية الاسلامية حرية المعتقد لبعض الأقليات لكنها تستهدف البهائيين الذين تعتبرهم "جواسيس" مرتبطين باسرائيل نظرا لوجود مقرهم العالمي في مدينة حيفا.

ويؤمن البهائيون بوحدة الأديان وبالمساواة بين الرجل والمرأة. ويبلغ عددهم نحو سبعة ملايين شخص في العالم بينهم 300 ألف في إيران لا يستطيعون مواصلة دراساتهم العليا أو شغل وظائف حكومية.