محمد بن سلمان يعلق على فوز المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا

أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس السبت برقية تهنئة لرئيس الجزائر عبد قادر بن صالح وذلك بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية مفاد الرسالة التي أرسلها الأمير محمد بن سلمان والتي أعرب فيها عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لفخامته وللشعب الجزائري الشقيق".

وأقام بن صالح، حفل استقبال على شرف أعضاء المنتخب الجزائري في قصر "الشعب"، حيث قال في كلمته: "إننا بهذه المناسبة، وإذ نتقاسم فيض المشاعر التي عمت ربوع الوطن، ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال يوم الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.