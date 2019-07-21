حرائق الغابات تضرب وسط البرتغال

قام آلاف رجال الإطفاء، اليوم الأحد، بإخماد ثلاثة حرائق اجتاحت وسط البرتغال والتي أسفرت عن إصابة العشرات من الأشخاص مما دفع السلطات لإخلاء المناطق القريبة من الحرائق.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن هيئة الحماية المدنية في البرتغال إنه تم إخلاء قرية واحدة جزئيا كإجراء احترازي وتم نقل شخص بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في لشبونة مصابا بحروق من الدرجة الثانية. كما أصيب سبعة من رجال الإطفاء.

وقال رئيس بلدية ماكاو لقناة إس.آي.سي التلفزيونية "حرائق الغابات جاءت عاتية"، وشكا من نقص عدد رجال الإطفاء على الأرض ما اضطر السكان لمكافحة الحرائق.

وانتشر أحد الحرائق إلى ماكاو، وهي بلدة تقع بالقرب من مقاطعة سانتاريم حيث تجاوزت درجات الحرارة 34 درجة مئوية اليوم الأحد.

ومن جانبه، قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا في بيان إنه يتابع الموقف عن كثب وعبر عن تضامنه مع المنكوبين.