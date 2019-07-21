مسؤول كوري جنوبي: المناورات العسكرية مع أمريكا ستمضي قدما

قال مسؤول كبير بكوريا الجنوبية، أمس السبت، إن المناورات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة ستمضي قدما الشهر المقبل وفقا للمقرر، نافيا مزاعم بيونغ يانغ بأنها ستمثل انتهاكا لاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال تشاو جونج-كون المسؤول عن التخطيط للسلام بفريق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن للمنتدى الاستراتيجي السنوي لمعهد أسبن "إن طبيعة المناورات ليست هجومية... (وتهدف) لتعزيز التحالف".

وقال تشاو لرويترز في وقت لاحق إن المناورات المقررة الشهر المقبل ستشمل في معظمها محاكاة بالكمبيوتر وليس نشر جنود على الأرض.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قال يوم الثلاثاء إن ترامب أكد في اجتماعه مع كيم الشهر الماضي أن المناورات المشتركة ستتوقف، مضيفا أن قرار إجراء المناورات سيمثل "انتهاكا واضحا" للاتفاقيات بين الزعيمين التي أعلنت في قمة بسنغافورة في العام الماضي.