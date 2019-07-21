مقتل 5 أشخاص بهجوم انتحاري استهدف مستشفى في باكستان

قتل 5 أشخاص، صباح اليوم الأحد، بينهم شرطيين، وأصيب 10 آخرين، في هجوم انتحاري استهدف مستشفى في دير خان بباكستان.

ونقل تلفزيون "جيو" الباكستاني أن "خمسة أشخاص، بينهم شرطيين قتلوا، وأصيب 10 آخرين، في هجوم انتحاري استهدف مستشفى دير خان الرئيسي، وإطلاق نار على نقطة أمنية".

وحسب ما نقل التلفزيون الباكستاني عن الشرطة، فإن "المسلحين هاجموا النقطة الأمنية في وقت باكر من الصباح، وعند نقل جثامين اثنين من قتلى الشرطة إلى المستشفى، فجر انتحاري يرتدى حزام نفسه".

كما قالت الشرطة، إن "عدد من المصابين في حالة حرجة" ولم تعلن أي جماعة أو تنظيم المسؤولية عن الهجوم.

الجدير بالذكر أن باكستان تشهد اليوم أول انتخابات محلية تجرى في المناطق القبلية، وهي المنطقة التي تضم 7 أقاليم، كانت خاضعة لحكم شبه ذاتي في الآونة السابقة.

وهذه الأقاليم السبعة هي باجور وخيبر وكرم ومهمند ووزيرستان الشمالية وأوركزاي ووزيرستان الجنوبية، وتضم نحو خمسة ملايين شخص غالبيتهم من عرق البشتون.

وكان اقتراعهم يقتصر سابقا على انتخاب ممثليهم للجمعية العامة في إسلام أباد.