وزير النفط الإيراني: آلية اينستيكس لن يكون لها قيمة إذا لم تنقل أموال النفط

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، اليوم الأحد أن الآلية المالية الأوروبية "اينستيكس" لن يكون لها أي قيمة إذا لم تنقل أموال النفط الإيراني مطالبا النظام البنكي الإيراني باستعادة أموال النفط المصدرة إلى الخارج.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زنغنة قوله إن أساس هجمات الأعداء هو الطاقة النفطية الإيرانية، وإذا لم يتم نقل أموال النفط عبر اينستكس، فإن هذه الآلية لن يكون لها قيمة".

وأضاف زنغنة "الطاقة النفطية في الخط الأمامي للمواجهة مع العدو، ومن ثم يتعين على النظام البنكي الإيراني استعادة أموال النفط المصدرة إلى الخارج".

وتابع الوزير الإيراني "يحاول الأمريكيون فرض قيود على إيران في جميع المجالات وخاصة الطاقة، ولدينا نحن أيضا نضع الحلول المناسبة في هذا الصدد لمواجهة أي نوع من القيود".