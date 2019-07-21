بومبيو يتجاهل نظيره الإسرائيلي

رفض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طلب اللقاء من نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وأفادت القناة العبرية الـ"13" مساء أمس، السبت، أن كاتس لم يتمكن من لقاء نظيره الأمريكي خلال زيارة استمرت ثلاث أيام الى واشنطن الاسبوع الماضين رغم لقاء بومبيو مع وزراء البحرين، واليونان، وتونس وكولومبيا.

وطلب يسرائيل كاتس اللقاء بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ولكن تم رفض طلبه، وأبلغ مكتب وزير الخارجية الأمريكي السفارة الإسرائيلية في واشنطن ، أن جدول أعمال بومبيو مكتظ.

وأكدت القناة العبرية أنه خلال الأيام الثلاثة التي قضاها كاتس في واشنطن، لم يتمكن من أن ينسق مع بومبيو لقاء، بإستثناء مصافحة قصيرة على هامش مؤتمر الحرية الدينية.

وخلال هذا الوقت، التقى بومبيو مع وزراء خارجية البحرين، واليونان، وتونس وكولومبيا، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير.

وقال مكتب كاتس:

أنه تم عرض خيارين على وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال زيارته إلى واشنطن، إما لقاء قصير مع بومبيو على هامش المؤتمر، أو تنسيق زيارة أخرى [إلى واشنطن] يشمل لقاء شامل أكثر مع بومبيو. واختار الوزير كاتس الإختيار الثاني، الذي سيتم قريبا.

שה"ח ישראל כ״ץ נפגש אמש לפגישה פומבית ראשונה עם שר החוץ של בחריין שיח' ח'אלד אל אחמד אל ח'ליפה.



הפגישה הפומבית והצילום המשותף תואמו מאחורי הקלעים ע״י אנשי מחלקת המדינה האמריקאית

במסגרת הוועידה שמארח מזכיר המדינה מייק פומפאו.

הם שוחחו על איראן האיומים האזוריים ושתה"פ בין המדינות. pic.twitter.com/qHuXooBv6u — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 18, 2019

ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية الأمريكية، قائلة:

للأسف، لم يتمكن وزير الخارجية، بومبيو، اللقاء بوزير الخارجية، كاتس، بسبب مشاكل بجدولة الأعمال. يتطلع بومبيو للعمل مع كاتس في المستقبل.

وعلى الرغم من عدم لقائه بومبيو، التقى بنظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في أول لقاء علني.