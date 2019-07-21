مادورو: صوروا فظريف طائرة مسيرة بحد ذاته

مازح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، على هامش لقائهما، أمس السبت.

وقال "مادورو" للمصورين وهو يصافح "ظريف": "صوروا، فهذا ظريف طائرة مسيرة بحد ذاته!"، ليضحك ظريف في المقابل، بحسب قناة "إن بي إن" اللبنانية.

وبحث ظريف ومادورو خلال لقائهما عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه به وقت محلی با آقای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دیدار و در خصوص ابعاد مختلف روابط دوجانبه و سایر مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کرد. pic.twitter.com/h8HhtIDBi9 — پاد (@PadDolat) July 20, 2019

كما التقى وزير الخارجية الإيراني، قبل هذا اللقاء بمساعد الرئيس الفنزويلي، دلسي رودريغرز وتحدث معه حول القضايا الهامة.

وكان ظريف قد غادر عصر الجمعة نيويورك إلى كاراكاس للمشاركة في اجتماع الوزراء الخارجية لدول عدم الإنحياز.

وسيصل ظريف نيكاراغوا وبوليفيا بعد رحلته إلى فنزويلا.