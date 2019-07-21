ظريف: بولتون يبخ سمومه في أذن بريطانيا محاولا جرها إلى مستنقع

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بمحاولة جر بريطانيا إلى حرب، بعد فشله في استدراج الرئيس دونالد ترامب إلى ما وصفه بـ"حرب القرن".

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، "بعد فشله في استدراج دونالد ترامب للدخول في حرب القرن، وخوفا على انهيار فريقه، الفريق باء، حول جون بولتون سمومه نحو بريطانيا، على أمل جرها للمستنقع".

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Having failed to lure @realDonaldTrump into War of the Century, and fearing collapse of his #B_Team, @AmbJohnBolton is turning his venom against the UK in hopes of dragging it into a quagmire.



Only prudence and foresight can thwart such ploys. — Javad Zarif (@JZarif) July 21, 2019

​وأضاف ظريف "الحكمة والبصيرة هما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الخدع".