أول رد إيراني على تصريحات وزير إسرائيلي 

نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل أول رد إيراني على تصريحات وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أميخاي ستين، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، ما كتبه الموقع الإلكتروني الإخباري الإيراني "برس تي في"، ردا على ما قاله تساحي هنغابي، وزير التعاون الإقليمي، حول قتل بلاده لإيرانيين، خلال العامين الماضيين.

הטלוויזיה האיראנית בתגובה לדברים של צחי הנגבי ב-#יומןהבוקר לאריה גולן ("המדינה היחידה שהורגת איראנים כבר שנתיים"): "כך היהודים מתגאים שהם רוצחים איראנים. תארו לכם מה היה קורה אם זה היה הפוך" @kann_news https://t.co/W5RUeOZLDF — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 21, 2019

وقال الموقع الإيراني "برس تي في ":

هكذا يتحدث اليهود بحرية وفخر عن قتل الإيرانيين! فقط تخيل ما يمكن أن يحدث إذا كان العكس.

وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغابي، قد صرح صباح اليوم، الأحد، قائلا:

إن بلادنا هي الدولة الوحيدة التي تعمل ضد التهديد الإيراني على أرض الواقع.

وقال هنغابي، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت":

إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قتلت إيرانيين خلال العامين الماضيين.

הטלוויזיה האיראנית בתגובה לדברים של צחי הנגבי: כך היהודים מתגאים שהם רוצחים איראנים. תארו לכם מה היה קורה אם https://t.co/Kr7jeukCqA — Rotter Net (@RotterNet) July 21, 2019

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، الأحد، على لسان هنغابي، إلى هجمات سلاح الجو الإسرائيلي المتكررة في سوريا على مواقع للحرس الثوري الإيراني، والتي أدت في عدة مرات إلى مقتل العديد منهم.

ونقلت الهيئة على لسان الوزير الإسرائيلي أن إيران تفهم جيدا أن إسرائيل ستدافع عن أمنها القومي في حال مهاجمتها بأي وسيلة كانت.