نتنياهو يسبق بن غوريون... أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل

وأكدت صحيفة "هاآرتس"، مساء أمس، السبت، أن نتنياهو حطم رقم ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، في مدة الحكم.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، أن بنيامين نتنياهو (70 عاما) بدءا من، أمس السبت، يعد أكثر رؤساء وزراء إسرائيل حكما على مدار التاريخ، بعد أن وصل لمدة 8476 يوما في حكم بلاده.

وقدرت الصحيفة حكم نتنياهو ب13 عاما، و128 يوما، قابلة للزيادة، حيث تفوق على بن غوريون، الذي مكث في منصبه لـ 8475 يوما.

ويشار إلى أن ديفيد بن غوريون، قد تولي منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل لحقبتين، أولهما بين عامي 1948 و1954، وثانيهما بين عامي 1956 و1963.

فيما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في حقبتين، الأولى بين عامي 1996 و1999، والثانية منذ عام 2009، وحتى الآن، نجح خلالها في تشكيل أكثر من ائتلاف حكومي، فيما فشل في تشكيل ائتلاف إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة للكنيست، رقم 21.