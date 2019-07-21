مقتل قائد ميليشيا مساندة للحكومة الأفغانية بانفجار في ولاية بكتيا شرقي البلاد

لقي قائد ميليشيا محلية مساندة للحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، مصرعه وأصيب 6 آخرون بانفجار قنبلة لاصقة بسيارة وسط مدينة غارديز عاصمة مركز ولاية بكتيا شرقي أفغانستان.

كابول - سبوتنيك . وأفاد المكتب الاعلامي لحاكم الولاية، في بيان، بأن "الانفجار أودى بحياة (عزيز) قائد القوات المحلية في مديرية زرمت وإصابة 6 آخرين بما في ذلك حارسه الشخصي".

كما أصيب في الانفجار الذي وقع في الدائرة الثانية وسط "غارديز" بالقرب من الحرم الجامعي والمشفى المدني 5 طلاب جامعيين.

ووفقاً للبيان فإن الانفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية فجرت بواسطة جهاز تحكم عن بعد.

ولم تعلن أية جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الحادث، لكن مجموعات مسلحة تنتمي لشبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) تنتشر في تلك المناطق.