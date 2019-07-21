غرفة الشحن البريطانية: احتجاز إيران للناقلة "انتهاك واضح للقانون الدولي"

وأضاف "أظهرت الخريطة، التي صدرت اليوم عن حكومة جلالة الملكة، بكل وضوح أن الناقلة ستينا إمبيرو المملوكة لسويديين وترفع علم بريطانيا كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عمان عندما داهمتها قوات الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة 19 يوليو/ تموز".
وتابع قائلا "الدليل المتوفر يؤكد أن احتجاز ستينا إمبيرو جرى في انتهاك واضح للقانون الدولي".
وأضاف أنه لا وجه للمقارنة بين ما حدث مع ستينا إمبيرو وما حدث مع السفينة "جريس 1" والذي تم وفقا للقانون الدولي وبسبب انتهاك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.
وقال "ستينا إمبيرو كانت خارج المياه الإيرانية وكانت تنفذ مهامها المشروعة وقت احتجازها".
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