بالفيديو والصور: شرطة هونغ كونغ تشتبك مع محتجين

اشتبكت شرطة إقليم هونغ كونغ الصيني مع حشود كبيرة من المحتجين اليوم الأحد (21 يوليو/ تموز) في محاولة لتفريقهم.

وتوجه آلاف المتظاهرين إلى مكتب التمثيل الصيني في هونج كونج مع تحول الغضب من مشروع قانون تسليم المجرمين إلى جبهة جديدة ضد ما يصفه كثيرون بتضاؤل أوسع للحريات على يد بكين.

Protesters beating on street signs and their helmets as they move closer to police to gain some ground back. pic.twitter.com/08UPC5WlkF — Lily Kuo (@lilkuo) July 21, 2019

ويسمح مشروع القانون بتسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكتهم هناك. بحسب "رويترز".

Police and protesters at a stand off. Weirdly I see an American flag being waved in the crowd. pic.twitter.com/QBLqdxqGRK — Lily Kuo (@lilkuo) July 21, 2019

وتظاهر ملايين الأشخاص على مدار الشهرين الماضيين في استعراض غير مسبوق للقوة في مواجهة الرئيسة التنفيذية للإقليم كاري لام، مما تسبب في أسوأ اضطرابات اجتماعية تعصف بالمستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها للحكم الصيني قبل 22 عاما.

Protesters in Sai ying pun near liaison office arguing, trying to get group to retreat to central. pic.twitter.com/yVWIce9xNN — Lily Kuo (@lilkuo) July 21, 2019

وتحدى نشطاء يرتدون ملابس سوداء، وكثير منهم يرتدون أقنعة، أوامر الشرطة وتجاوزوا نقطة النهاية الرسمية لمسيرة جرت في وقت مبكر من اليوم نحو مكتب الاتصال، في تحد مباشر للسلطات في بكين.

Hong Kong protesters push past police ordered end of the march, past govt headquarters and toward central. Volunteers told everyone to put on their masks. pic.twitter.com/GMB0yF0NGb — Lily Kuo (@lilkuo) July 21, 2019

وعادت هونغ كونغ للسيادة الصينية عام 1997 ضمن صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تضمن لشعبها حريات لمدة خمسين عاما لا يتمتع بها سكان البر الرئيسي في الصين بما يشمل حرية التظاهر واستقلالية النظام القضائي.