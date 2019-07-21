الرئيس الأوكراني يتعهد بتمرير البرلمان الجديد لقانون يسمح بتوجيه الاتهام لرئيس البلاد

كييف - سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن إنهاء الحرب في شرقي البلاد، وإعادة الأسرى الأوكرانيين، ومحاربة الفساد هي أولويات رئيسية لدى حكومته فيما تشهد البلاد انتخابات برلمانية.

وأضاف زيلينسكي، في مقطع فيديو بثه حزب زيلينسكي، "خادم الشعب"، أثناء متابعته لنتائج استطلاعات الناخبين، "لن نخذل الأوكرانيين، وأولوياتنا الرئيسية، كما هي لأي أوكراني آخر، هي وقف الحرب، وعودة الأسرى، والانتصار على الفساد القائم في أوكرانيا".

ويتصدر حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نتائج التصويت في انتخابات البرلمان بنسبة 43.9 بالمئة، بحسب نتائج استطلاع للناخبين نشرت اليوم الأحد.

وحلت "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، ثانية بنسبة 11.5 بالمئة، تلاها حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، التضامن الأوروبي، بنسبة 8.9 بالمئة.

فيما يتوقع فوز حزب رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشنكو، "أرض الآباء"، بنسبة 7.6 بالمئة.

فيما كشف استطلاع منفصل أجراه تلفزيون 112 الأوكراني حصول "خادم الشعب" عىل نسبة 42.7 بالمئة، والمعارضة على 12.9 بالمئة.