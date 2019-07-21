حرائق تجتاح البرتغال وأكثر من 800 إطفائي يكافحون انتشارها

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة، في بيان إنها احتجزت رجلا يبلغ من العمر 55 عاما للاشتباه في إشعاله حريقا في منطقة كاستيلو برانكو.
وتجعل الرياح العاتية من الصعب على رجال الإطفاء إخماد الحريق المتبقي بالرغم من تمكنهم من السيطرة على 85 بالمئة من النيران في منطقة فيلا دي ري التابعة لكاستيلو برانكو الواقعة على بعد 225 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة لشبونة.
وتكافح 13 طائرة مع 243 مركبة إطفاء على الأرض الحريق أيضا، وكذلك 20 جنديا وأربع جرافات.
وأوضح كابريتا أن 12 مدنيا و8 من رجال الإطفاء أصيبوا في حرائق، وما زال شخص واحد في حالة حرجة ويخضع للعلاج من حروق من الدرجتين الأولى والثانية.
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