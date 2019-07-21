بومبيو: المكسيك من أهم شركاء الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ما يربط الولايات المتحدة والمكسيك هو أكبر من مجرد حدود مشتركة، والمكسيك تعتبر من أهم شركاء الولايات المتحدة.

وأشار بومبيو في تغريدة له على "تويتر" إلى عمق العلاقات والروابط والقيم الديمقراطية بين البلدين، وقال:

"تشترك الولايات المتحدة والمكسيك بما هو أكثر بكثير من مجرد حدود".

وأضاف الوزير الأمريكي: " في لقائنا، مع السيد وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، أكدنا مجددا على قيمنا الديمقراطية المشتركة والروابط الثقافية". متابعا "المكسيك هي واحدة من أهم شركائنا لزيادة الرخاء والأمن لبلداننا والمنطقة".

The U.S. and #Mexico share so much more than a border. In our meeting, @M_Ebrard and I reaffirmed our shared democratic values and cultural ties. Mexico is one of our most important partners to increase prosperity and security for our countries and the region. #JuntosProsperamos pic.twitter.com/bEyYfB0T3j — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2019

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واجتمع مايك بومبيو، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، لمناقشة الهجرة والتجارة في ظل توتر متزايد بين البلدين، قبيل انقضاء أجل اتفاق أوقف تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادرات مكسيكية.