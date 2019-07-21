صاعقة تتسبب بموت أكثر من 30 شخصا في الهند

وأعلنت قناة "NDTV"، في وقت سابق، مقتل تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثمانية أطفال، وإصابة أكثر من عشرة خلال عاصفة رعدية في قرية بولاية بيهار شمال الهند، حيث وقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة.

وأضافت القناة أن 32 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، وكان من بين القتلى سبعة أشخاص في كل من مدينة كانبور وفي مقاطعة فاتحبور، وتوفي خمسة في مدينة جانسي في جنوب الولاية، وسجلت أربع ضحايا في جالون، وثلاثة في مقاطعة هاميربور، وتوفي شخصان في منطقة مدينة غازيبور، وضحية في كل من مدن جانبور، براتابجاره، كانبور وشيتراكوت.

وأعرب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث، عن تعازيه في الوفيات وأمر السلطات المحلية بتسديد 400 ألف روبية (حوالي 5.8 ألف دولار) لكل عائلة. كما أمر المسؤولين بتوفير العلاج اللازم للضحايا.