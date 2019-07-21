قائد بالحرس الثوري الإيراني يكشف "الكذبة" التى قالها ترامب وصدقتها إيران

كشف قائد بالحرس الثوري الإيراني، عن الكذبة التى قالها ترامب "وصدقتها إيران للوهلة الأولى".

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد حاجي زادة إن "الكذبة التى أطلقها دونالد ترامب كانت كبيرة بدرجة أننا صدقنا للوهلة الأولى أنهم استطاعوا إسقاط إحدى طائراتنا المسيرة"، حسب وكالة "مهر" للأنباء.

وأضاف حاجي زادة، في تصريحات للمراسلين اليوم الأحد، أنه تم التحقق من مزاعم ترامب حول إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية من خلال جميع الوحدات ولعدة مرات.

وتابع زاده "للوهلة الأولى صدقنا إنهم استطاعوا إسقاط الطائرة لأن القضية لم تكن معقولة بالنسبة إلينا أن يبادر ترامب بنفسه إلى إطلاق كذبة كبيرة بهذا الحجم بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام".

وأشار حاجي زادة إلى أن إيران تأخرت في التحدث حول إسقاط الطائرة حتى "وجدنا أن طائرتنا المسيرة كانت قد رصدت نشاط المدمرة منذ دخولها مضيق هرمز حتى زمان خروجها".

ونشر جهاز الحرس الثوري الإيراني مشاهد عن رصد المدمرة الأمريكية "يو اس اس بوكسر" التقطتها الطائرة المسيرة من طراز "مهاجر-4".

تم تصميم وصناعة طائرة "مهاجر-4" لغرض الرصد الجوي للأهداف على بعد 150 كم.

تتميز الطائرة بمقطع محدود يقلل من تعرضها لأمواج الرادارات إلى جانب نحافة مقدمة الطائرة ما يساعدها على التحليق بسهولة من المدرج والحد من مقاومة الهواء.

كما تتميز طائرة "مهاجر-4" بسرعة تصل الى 200 كم في الساعة وتواصل التحليق على مدى سبع ساعات وفي مختلف الأنواء الجوية، وفقا لما نقلته وكالة "فارس".

وهناك طرازات أخرى لهذه الطائرة بينها طراز مزود بصواريخ "جو-جو" .

وعرضت العلاقات العامة للحرس الثوري مقاطع فيديو للمدمرة الأمريكية التي التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة "مهاجر-4" وعادت سالمة إلی قاعدتها الجوية في إيران وبذلك تثبت مرة أخری زيف مزاعم ترامب وأکاذيبه بشأن إسقاط الطائرة الإيرانية.