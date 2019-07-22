ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما (فيديو)

فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحاضرين في حفل زفاف أقيم بنادي الغولف الذي يمتلكه بمدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي، ليشاركهم العرس.

وكان العريس مونغيلي قد أرسل، في وقت سابق، عددا من الدعوات إلى البيت الأبيض يدعو فيها شخصيات بارزة لحضور الزفاف.

ليفاجئ الرئيس الأمريكي الحضور خلال وقت تقديم المشروبات ليقابل العريس وعروسه بالإضافة لأفراد العائلة.

This is why so many love @realDonaldTrump! This couple invited Trump to show up to their wedding at the Trump Nat’l Golf club in New Jersey, & he did!! No other POTUS cared about their supporters like Trump does!! pic.twitter.com/2cuXPMJA82 — ♦️marg federico♦️ (@margrfed) July 22, 2019

وبحسب مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأمريكي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صراخ الحاضرين في الوقت الذي ارتدى فيه ترامب بذلة سوداء دون ربطة عنق.

وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترامب وبدأوا يرددون "USA، USA"، بينما عانق ترامب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة.

وكان الرئيس ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة بدمينستر، قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد.