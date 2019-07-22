وكالة إيرانية تنشر صور الجواسيس الـ17 التابعين للاستخبارات الأمريكية

نشرت وزارة الأمن الإيرانية، صورا لـ17 جاسوسا يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA، مؤكدة أن مهمة هؤلاء كانت خلق الفوضى بالمجال الاقتصادي والنووية والسيبراني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجواسيس المعتقلين كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها حيث بلغ عددهم 17 شخصا".

#تسنیم منتشر کرد:‌ تصاویر افسران اطلاعاتی سیا



وزارت اطلاعات: ١٧ جاسوس تربیت‌یافته سیا دستگير شدند؛ برخی از این جاسوسان حکم اعدام گرفته‌اند



https://t.co/vgjI26BPyL pic.twitter.com/9MDoPHxpLP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 22, 2019

​ويأتي الكشف عن شبكة التجسس، في ظل التوتر الذي يسود منطقة الخليج وفي ظل التهديدات المتبادلة بين ايران والدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

«هویت ماموران سیا مرتبط ب ١٧ #جاسوس آمریکایی حاضر در ایران افشا شد»https://t.co/vgjI26BPyL pic.twitter.com/i4k161Kmt8 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 22, 2019

​ففي يوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي قد أسقط طائرة بدون طيار إيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في منطقة حموري في منطقة مضيق هرمز، بعد مرور حوالي شهر على إسقاط إيران لطائرة استطلاع أمريكية متطورة فوق أراضيها، وهو ما كاد أن يؤدي إلى هجوم أمريكي على الجمهورية الإسلامية.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى تصريحات ترامب، قائلا: "ليس لدينا أي معلومات تفيد بأننا فقدنا طائرة بدون طيار". كما أعلن الحرس الثوري أنهم نجحوا في الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية، قالوا إنها انتهكت القانون الدولي لأنها تسللت إلى إيران.