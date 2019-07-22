مقاتلة "سو 30" تابعة لسلاح الجوي الفنزويلي تعترض طائرة أمريكية (فيديو)

اعترضت مقاتلة من طراز "سو-30" تابعة لسلاح الجو الفنزويلي طائرة استطلاع أمريكية من طراز "EP-3" لانتهاكها المجال الجوي للبلاد وعدم الرد على الإشارات التحذيرية.

أوضحت وزارة الدفاع الفنزويلية بأن طائرة أمريكية انتهكت الأجواء الجوية للبلاد من جهة البحر الكاريبي في الشمال الغربي، لتعترضها مقاتلة تابعة لسلاح الجو الفنزويلي من طراز "سو-30"، وتقوم بإخراجها خارج المجال الجوي للبلاد.

واتهمت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي المقاتلة الفنزويلية بالتصرفات العدوانية وتعريض طاقم الطائرة الأمريكية للخطر.

هذا ووصف الجيش الأمريكي بأن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية خاصة في المجال الجوي الدولي.

وقال الأمريكيون إن تصرفات المقاتلة الفنزويلية إنما يدل على ما تقدمه روسيا من دعم لحكومة مادورو.