وسط تحذيرات من كارثة... إليك معلومات عن مضيق هرمز "أهم شريان نفطي في العالم"

حذر السفير الإيراني لدى بريطانيا، اليوم الأحد، من تصاعد التوتر قبل يوم من الرد المتوقع للمملكة المتحدة، والذي قد يتضمن فرض عقوبات جديدة على طهران أو إجراءات أخرى بعد احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني.

ووصفت بريطانيا احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز يوم الجمعة بأنه "عمل عدائي".

ما هو مضيق هرمز؟

يقع المضيق بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج بخليج عمان جنوبا ثم بحر العرب.

خريطة توضح حدود هرمز pic.twitter.com/Pssg14Sh — تاريخ الخليج العربي (@Alqwasem1) August 28, 2012

يبلغ عرض المضيق 33 كيلومترا عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

سعت الإمارات والسعودية لإيجاد سبل أخرى لتفادي المضيق، بما في ذلك إنشاء خطوط أنابيب.

ما أهميته؟

يمر نحو خمس إنتاج النفط في العالم من خلال المضيق وقالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية إن الكمية تقدر بنحو 17.4 مليون برميل يوميا مع بلوغ الاستهلاك العالمي للنفط نحو 100 مليون برميل يوميا في 2018.

يمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

يمر من المضيق أيضا كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المسال. وقطر أكبر مصدر له في العالم.

توتر سياسي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بهدف الحد من صادراتها النفطية.

بعد خبَر استهداف طائرة إيرانيّة مُسَيّرة فوق #هرمز، يذكّر #ظريف العالَم والمجتمع الدولي، عبر نشره جانبًا من خريطة، بالمسافة الواقعة بين القارّة الأميركيّة و #إيران .. https://t.co/tAxVlJBlNU — layal jradi (@layalKjradi) July 19, 2019

انتهت في الثاني من مايو/أيار مدة الإعفاءات التي كانت تمنحها الولايات المتحدة للسماح ببيع النفط الإيراني إلى ثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.

هددت إيران بعرقلة شحنات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة الإضرار باقتصادها.

الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين مكلف بحماية السفن التجارية في المنطقة.

وقائع سابقة شهدها مضيق هرمز

بين عامي 1980 و1988، سعى كل من العراق وإيران خلال حربهما إلى عرقلة صادرات نفط البلد الآخر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب الناقلات.

في يوليو/ تموز 1988، أسقطت البارجة الحربية الأمريكية فينسينس طائرة إيرانية مما أسفر عن مقتل 290 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. وقالت واشنطن إنه حادث بينما قالت طهران إنه هجوم متعمد.

في مطلع 2008، قالت الولايات المتحدة إن الزوارق الإيرانية هددت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق.

في يوليو/تموز 2010، تعرضت ناقلة النفط اليابانية إم ستار لهجوم في المضيق. وأعلنت جماعة متشددة تعرف باسم كتائب عبد الله عزام، والتي لها صلة بالقاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

في يناير/كانون الثاني 2012، هددت إيران بإغلاق المضيق ردا على عقوبات أمريكية وأوروبية استهدفت إيراداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.

خريطة تبين تمركز القوة الايرانية في مضيق هرمز وطريقة تفاديها ان امكنت في حال اغلاق المضيق...! pic.twitter.com/YfXplUIH — أحمد حسن كرم (@ahkaram) January 21, 2012

في مايو/أيار 2015، صادرت إيران سفينة حاويات في المضيق وأطلقت سفن إيرانية طلقات صوب ناقلة ترفع علم سنغافورة قالت طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية.

في يوليو/تموز 2018، لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن بلاده قد تعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز ردا على دعوات أمريكية لخفض صادرات إيران من الخام إلى الصفر.

في مايو/أيار 2019، تعرضت أربع سفن منها ناقلتا نفط سعوديتان لهجوم في الخليج على مشارف المضيق. واتهم مسؤولون أمريكيون إيران بالمسؤولية عن هذا الهجوم وهو ما نفته طهران.

في يونيو/حزيران 2019، تعرضت ناقلتا نفط للهجوم جنوبي المضيق واتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية أيضا عن ذلك وهو ما نفته طهران. كما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة.

في يوليو/تموز 2019، دمرت السفينة الأمريكية بوكسر طائرة إيرانية مسيرة هددتها في المضيق، لكن إيران نفت سقوط أي طائرة مسيرة تابعة لها. ثم صادرت إيران ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني.