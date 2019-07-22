أول داعم صوتي باللغة العربية في التلفزيون بتقنية الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، اليوم الاثنين، عن تقديم الصوتي الأول باللغة العربية ضمن أجهزة التلفزيون التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لعام 2019

وأكدت وكالة يونهاب أن مسؤول في شركة "إل جي" أن الأخيرة ستركز جهودها لتزويد أسواق الشرق الأوسط بالأجهزة مع الداعم الصوتي الأول باللغة العربية، فضلا عن التلفزيون عالي الوضوح.

هذا ومن المتوقع أن تطرح الشركة أجهزة التلفزيون لعام 2019 في السعودية أولا ومن ثم العراق والأردن وبقية دول الشرق الأوسط.

وتأتي أجهزة التلفزيون لعام 2019 ببرنامج "ثينك" للبحث عن المحتوى والتحكم عن طريق الصوت وتغيير القنوات من خلال أمر صوتي.

مثلا: يمكن للمستهلك توجيه سؤال صوتي "كيف الجو الآن في جدة بالسعودية" فتأتيه الإجابة عن السؤال على شاشة التلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك، طرحت إل جي دعم المساعد الشخصي"أليكسا" والمساعد الشخصي "مساعد غوغل" في طرازات أجهزة التلفزيون لعام 2019 المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.