سفارة إيران في الهند: طاقم الناقلة البريطانية بصحة جيدة

قالت السفارة الإيرانية في الهند، اليوم الاثنين، إن جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا بصحة جيدة وما زالوا على متنها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السفارة الإيرانية القول "كل أفراد الطاقم بمن في ذلك الهنود بصحة جيدة، وما زالوا على متن الناقلة".

وأضافت أن السفارة الهندية في طهران على اتصال بالسلطات الإيرانية المعنية بالقضية.

واستولى الحرس الثوري الإيراني، على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" وطاقمها المكون من 23 فردا، وقال الحرس الثوري، في بيان تلفزيوني، إن ناقلة النفط "انتهكت القواعد البحرية الدولية"، بينما قالت شركة "ستينا بالك" المالكة للناقلة إن السفينة "ملتزمة بشكل كامل بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية".

وأعلنت الشركة البريطانية المشغلة للناقلة "ستينا أمبيرو" التي احتجزتها إيران أنها تقدمت بطلب رسمي لزيارة أفراد طاقم الناقلة والبالغ عددهم 23 وأنها تنتظر الرد.

ونقلت "رويترز" عن رئيس الشركة ومديرها التنفيذي إيريك هانيل تأكيده في بيان "أستطيع تأكيد أنه تم تقديم طلب رسمي للسلطات في ميناء بندر عباس للسماح بزيارة أفراد الطاقم البالغ عددهم 23".

وأضاف "تسلموا الطلب لكننا بانتظار الحصول على رد رسمي. وفي الوقت ذاته سنواصل التعاون والاتصال مع كل السلطات المعنية".