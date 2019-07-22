عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية يؤكدان أهمية حرية الملاحة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ووزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، أهمية حرية الملاحة واحترام القانون الدولي، والاتفاق على التعاون لتحقيق ذلك.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، "تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، وجرى بحث العلاقات الثنائية، وسبل تدعيمها بما يلبي طموح الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان "تم التباحث حول الأمن الإقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد"، متابعا أن الجانبين "أكدا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وعلى أهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".

ويبدأ عبد المهدي، عصر اليوم، زيارة إلى طهران لم يعلن عنها مسبقا.

واحتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية "ستينا إمبيرو" الخميس الماضي، قالت إنها اصطدمت بقارب صيد.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.