بالفيديو... الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران

نشرت وسائل إعلام صورا لناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد 14 تموز/ يوليو الجاري بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية في الخليج.

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورة يظهر فيها فريق مكون من 23 شخصًا يجلسون على أرضية المقصورة ، بينما يتحدث إليهم مسؤول إيراني.

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة "استينا إمبيرو" لم تلتزم بقوانين الملاحة، كما أكد مسؤولون إيرانيون أن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا سيخضعون للتحقيق، مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" في جبل طارق يوم 4 يوليو/ تموز الجاري.

— The Sun (@TheSun) 22 июля 2019 г.

وشدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على أن بلاده سترد بطريقة "مدروسة لكنها قوية" على قيام إيران باحتجاز الناقلة، وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.