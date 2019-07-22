الوكالة الدولية للطاقة: نراقب التطورات في مضيق هرمز وعلى استعداد للتدخل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، وعلى استعداد للتدخل عند الحاجة، كما دعت إلى الحفاظ على الحق في نقل الطاقة بحرية، لما يمثله من أهمية للاقتصاد العالمي.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الوكالة اليوم الاثنين أن "الوكالة الدولية للطاقة تراقب عن قرب التطورات في مضيق هرمز، بما في ذلك مصادرة ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني، وعلى استعداد للتدخل إذا دعت الحاجة"، وأضاف البيان أن "الوكالة الدولية للطاقة تعتبر أن الحق في نقل الطاقة بحرية أمر هام للغاية للاقتصاد العالمي، ويجب أن يتم الحفاظ عليه".

وتابع البيان أن "مضيق هرمز مسار بحري هام لتجارة الطاقة العالمية، نحو 20 مليون برميل يعبرون يوميا عبر المضيق، أي ما يمثل نحو 20 بالمئة من الإنتاج العالمي، كما أنه يعتبر مسارا لنحو ربع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال".