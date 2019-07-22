مستشار الأمن القومي الأمريكي: العالم خسر قائدا حكيما بوفاة يوكيو أمانو 

اعتبر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن وفاة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، جعلت العالم يخسر قائدا حكيما.

أعلنت الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن وفاة أمانو عن عمر يناهز 73 عاما، اليوم الاثنين 22 يوليو/ تموز.

وكتب بولتون، على "تويتر" "شعرنا بالحزن عندما علمنا بوفاة أمانو، الذي كان رفيقا وصديقا عزيزا".

وأضاف "فقدت اليابان وفقد العالم بأسره، قائدا حكيما، ونعرب عن بالغ تعازينا لعائلته وذويه".

وكان من المقرر أن يقدم أمانو، استقالته من منصبه، اليوم الاثنين.

ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009.

الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.

Saddened to learn of the passing of a dear friend and colleague, Yukiya Amano, who will be missed by the people of Japan, and those around the world who valued his leadership and wisdom. My deepest condolences go out to his family and his many friends. https://t.co/DmrmiMVIqe — John Bolton (@AmbJohnBolton) July 22, 2019

وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972.

وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدا في بروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.