انتحار أكثر من 50 حوتا بحادثة غريبة في أيسلندا

عثرت مجموعة من السياح على نحو 50 حوتا ميتا على الشاطئ في منطقة "لونغفيوز" غربي أيسلندا

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية فإن الحادثة تمثلت في انتحار نحو 50 حوتا من نوع الحوت الطيار طويلة الزعنفة.

وقال الطيار الذي كان على متن مروحية لاستكشاف المنطقة السياحية برفقة أصدقائه، إنهم قاموا بحساب 50 حوتا من نوع الحيتان الطيارة طويلة الزعنفة، مشرا أن بعضها مدفونة تحت رمال الشاطئ. كما أشار إلى إمكانية وجود المزيد من جثث الحيتان التي لم يستطيعوا عدها.

© REUTERS / Reykjavik Helicopters 50 حوت تقذف بهم المياه إلى شواطئ جزيرة سنايفيلسنيس، أيسلندا 21 يوليو/ تموز 2019

وقال "كانت جميع الجثث في مكان واحد، إنه مشهد محزن للغاية"، حسب الجريدة.

ويعتقد ديفيد شوارزانز أن الحيتان قد سبحت إلى الشاطئ في الوقت نفسه وتوفيت بسبب الجفاف، حيث تشتهر الحيتان بالسباحة في مجموعات تضم أعدادا هائلة، ولكن أسباب خروجها إلى مثل هذه الشواطئ هو أمر غير مفهوم.