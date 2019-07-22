"شعرت بالفزع"... ليبرمان يحذر من سلاح تمتلكه حماس ويتحدث عن "أموال قطر"

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إن حركة "حماس" تنتج صواريخ قادرة على الوصول إلى محطة الخضيرة للطاقة.

وزعم ليبرمان في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، إن بإمكان حماس أن تنتج يوميا صاروخا من هذا النوع، مضيفا "رأيت قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة، وقد شعرت بالفزع"، بحسب موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية.

وتابع "بالأمس واليوم رأينا كيف قام مساعد المبعوث القطري بتمرير الأموال خلسة لمنظمة حماس، نتنياهو يدفع الثمن لمنظمة إرهابية".

وأوضح ليبرمان، أنه قدم سابقا مقترحات لاغتيال هنية، لكن رئيس الوزراء نتنياهو منعها متذرعا بأن ذلك سيحدث تدهورا كبيرا للوضع الأمني.

وكان ليبرمان، تساءل أمس الأحد، "كيف يمكننا مطالبة دول أوروبا إظهار القوة تجاه إيران عندما نظهر نحن ضعفنا نحو غزة؟".

وقال ليبرمان في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلوم القوى الأوروبية بأنها ضعيفة في مواجهة التهديد الإيراني، يذكرنا بذات النمط عشية اتفاق ميونيخ، يتصرف بنفس الطريقة بالضبط فيما يتعلق بحماس".

وأضاف أن الجمعة الماضية كانت هناك أعمال شغب عنيفة قرب السياج الفاصل شرق غزة، والتي لم تذكر لسبب ما في وسائل الإعلام الإسرائيلية.