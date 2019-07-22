لقاء يجمع قائد القيادة الأمريكية الوسطى بالقائد العام لـ"قسد"

قام قائد القيادة الأمريكية الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الاثنين، بزيارة إلى شمال سوريا لبحث قضايا تتعلق بمصير المعتقلين من تنظيم "داعش" وأفراد عائلاتهم.

التقى ماكينزي بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وناقشا مشكلة المخيمات وأسرى "داعش" المعتقلين لدى "قسد"، كما بحثا مسائل تتعلق بمخططات العمل والتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي للاستمرار في ملاحقة إرهابيي داعش".

ونشر الموقع الالكتروني لـ"قسد" عن عبدي قوله "ناقشنا جدول الأعمال والمهام المشتركة بيننا وبين قوات التحالف في المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "هناك العديد من الرؤى المشتركة بين الطرفين لمواجهة المشاكل التي تهدد أمن المنطقة".

وتأتي زيارة ماكينزي إلى شمال سوريا في إطار جولة له في منطقة الشرق الأوسط.

وتسلم ماكينزي في 29 آذار/ مارس الماضي مسؤوليته على رأس القيادة الوسطى المسؤولة عن العمليات العسكرية في بلدان عدّة بينها سوريا وأفغانستان، خلفاً للجنرال جوزيف فوتيل، الذي أحيل إلى التقاعد.