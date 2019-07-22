عبد المهدي يؤكد أن بلاده لم ولن تكون جزءا من العقوبات على إيران

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أعلنت الرئاسة الإيرانية أن رئيس الوزراء العراقي يقول إن بلاده لم ولن تكون جزءا من العقوبات على إيران

يتبع...