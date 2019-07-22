ظريف: إذا بدأت الحرب سيكون إنهاؤها "مستحيلا"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بدء حرب أمر سهل، مضيفا "لكن إذا اندلعت الحرب سيكون من المستحيل إنهاؤها".

جاء ذلك خلال زيارة ظريف إلى نيكاراغوا، اليوم الاثنين 22 يوليو/ تموز، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع ظريف "إيران لا تسعى للمواجهة وتريد علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات ضد سفينة في مضيق هرمز تنفيذا للقانون الدولي وليس ردا على أفعال بريطانيا.

واحتجزت إيران الناقلة "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، يوم الجمعة الماضي، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية، قبلها بأسبوعين.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، السبت الماضي، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق، في وقت سابق".