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    القضاء الإيراني: تنفيذ حكم الإعدام بحق جواسيس المخابرات الأمريكية قريبا

    © REUTERS / U.S. Navy
    العالم
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    قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي إن "حكم الإعدام سينفذ قريبا بحق الإيرانيين المدانين بالتجسس، الذين خانوا الوطن".

    © AP Photo / Vahid Salemi
    إيران تنشر وثائقيا حول جواسيس اعتقلتهم يعملون لصالح أمريكا ودول أخرى
    وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" قال إسماعیلي، في تصريح أدلى به خلال حوار متلفز حول المعتقلين المدانين بتهمة التجسس، إنه "وفق الوثائق والأدلة المقدمة فإن المحكمة أدانت هؤلاء بتهمة التجسس إلى مستوى الإفساد في الإرض، حيث إنه قد طلب من المحكمة إصدار حكم الإعدام بحقهم، كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد طويلة على عدد من هؤلاء المتهمين بالتجسس لصالح أجهزة التجسس الأميركية".

    وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكم على بعضهم بالإعدام.

    وقالت الاستخبارات الإيرانية إنها فككت حلقة تجسس تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واعتقلت 17 مشتبها بهم.

    ونقلت وكالة "فارس" عن مسؤول بالاستخبارات قوله إن بعض المعتقلين حكم عليهم بالإعدام.

    وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية نقلت عن وزير الأمن سيد محمد علوي قوله، إن إيران ستفصح عن تفاصيل حول عدة جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أخرى ألقت القبض عليهم وأحالتهم للقضاء. قائلا: "حددنا جواسيس أمريكيين وجواسيس تابعين لوكالات مخابرات لدول أخرى في العديد من الأماكن الحساسة في الجمهورية الإسلامية، وقمنا بتسليمهم إلى القضاء بعد اعتقالهم".

    ومن جانبه نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تماما أن تكون إيران قد اعتقلت 17 شخصا تتهمهم بأنهم جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وحكمت بالإعدام على بعضهم.

    وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "التقارير حول إلقاء إيران القبض على جواسيس تابعين لوكالة الاستخبارات الأمريكية خاطئة تماما، مجرد كذبات ودعاية (مثل الادعاءات بأنهم أسقطوا طائرة مسيرة) ينشرها نظام ديني يتهاوى ولا يملك أي فكرة حول ما يفعله".

    وأعلنت إيران، أنها ستفصح غدا عن تفاصيل حول عدة جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أخرى ألقت القبض عليهم وأحالتهم للقضاء.

    ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن وزير الأمن سيد محمد علوي قوله، "حددنا جواسيس أمريكيين وجواسيس تابعين لوكالات مخابرات لدول أخرى في العديد من الأماكن الحساسة في الجمهورية الإسلامية، وقمنا بتسليمهم إلى القضاء بعد اعتقالهم".

    وأضاف "سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وهويات هؤلاء الجواسيس الأمريكيين من خلال وثائقي سوف يبث اليوم".

    وتابع علوي "حان الوقت للكشف عن برامج التجسس الأمريكية وعناصرها، والتي تم إفشالها في إيران وخارجها".

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    الكلمات الدلالية:
    القضاء, جواسيس, أمريكا, إيران
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