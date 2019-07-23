أمريكا تسجل 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة مع تفشي المرض في أوهايو وألاسكا

قال مسؤولون اتحاديون أمريكيون في مجال الصحة، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات هذا العام إلى 1148 في أسوأ تفش للمرض في البلاد منذ ربع قرن.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بالحصبة بواقع 2.2 في المئة بين 11 و18 يوليو / تموز شملت حالات جديدة في ولايتي أوهايو وألاسكا، ليصل العدد الإجمالي للولايات التي شهدت تفشي المرض إلى 30.

ويمثل التقرير الأحدث المرة الأولى منذ 10 يونيو / حزيران التي ينتشر فيها المرض شديد العدوى، الذي قد يفضي للوفاة في بعض الأحيان، في ولايات أخرى.

لكن خبراء الصحة لا يزالون متفائلين بحقيقة أن أعداد الحالات الجديدة الأسبوعية انخفضت، بعد أن كانت قد وصلت إلى أكثر من مئة في الأسبوع الواحد هذا العام.

ورغم أن 25 حالة هي زيادة مقارنة مع 14 حالة خلال الأسبوعين الأخيرين فإن عدد الحالات في الأسبوع لم يتجاوز 30 منذ 24 يونيو حزيران.